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Два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников на Белгородскую область, сообщил региональный оперативный штаб.

Источник: РБК

Два мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников на Белгородскую область, сообщил региональный оперативный штаб.

В селе Архангельское Шебекинского округа при детонации БПЛА на территории частного домовладения пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица и голени его доставили в Шебекинскую ЦРБ, а после оказания первой помощи госпитализировали в больницу Белгорода.

В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник взорвался рядом с автомобилем. В результате ранения получила женщина. Ее супруг доставил пострадавшую в Октябрьскую районную больницу, после чего ее перевели в одну из больниц Белгорода.

Всего в период с 8:00 до 20:00 5 августа над регионами России сбили 200 украинских дронов.

Аппараты перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над территориями Московского региона, Краснодарского края, республик Башкортостан, Татарстан и Крым.

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