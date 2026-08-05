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Пост Дмитриева о миграционном кризисе в ЕС собрал миллион просмотров

Пост главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о миграционной политике Европейского союза (ЕС) и Великобритании набрала более миллиона просмотров в социальной сети X.

Пост главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о миграционной политике Европейского союза (ЕС) и Великобритании набрала более миллиона просмотров в социальной сети X.

— Сеута — лишь яркая иллюстрация миграционной политики ЕС, основанной на надеждах левых сил на то, что мигранты и их потомки проголосуют за левых, — написал российский политик.

Публикацию он подписал: «Варвары у ворот: 410 год новой эры против наших дней». Дмитриев также прикрепил коллаж из двух изображений. Слева размещена картина Томаса Коула «Разрушение», изображающая падение древнего города. Справа — современные кадры побережья испанского полуанклава Сеута в Северной Африке.

30 июля СМИ сообщали, что около 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу Сеуты, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. Когда основная масса иностранцев вторглась в соседнее государство, в ситуацию вмешались полицейские.

Марокканские мигранты, которые вторглись в Сеуту, начали захватывать дома местных жителей. В частности, в районе Лома-Кольменар семья марокканцев проникла в квартиру через окно, поднявшись по лестнице.

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