В Грузии завели дело из-за фейков о притеснении туристов из РФ

Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело из-за публикаций в социальных сетях о якобы плохом обращении с российскими туристами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Расследование ведется по статье о саботаже. В СГБ заявили о дискредитирующей информационной кампании, которая, по данным ведомства, ведется из-за рубежа и получила поддержку внутри страны.
Как утверждают в службе, несколько фейковых пользователей социальной сети X распространяли сообщения о том, что российских туристов якобы оставляли одних в лесу и портили заказанную ими еду в ресторанах.
В СГБ добавили, что эти сведения также публиковало одно из зарубежных интернет-изданий. Следователи устанавливают организаторов и участников информационной кампании, а также источники ее финансирования.
Ранее aif.ru писал, что в Грузии решили проверить действия российских туристок во время конфликта с гостями свадьбы в гостинице Телави. После инцидента местного жителя обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью одной из россиянок.