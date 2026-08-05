Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузии завели дело из-за фейков о притеснении туристов из РФ

Служба госбезопасности Грузии возбудила дело из-за сообщений о якобы плохом обращении с российскими туристами в стране.

Источник: Аргументы и факты

Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело из-за публикаций в социальных сетях о якобы плохом обращении с российскими туристами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование ведется по статье о саботаже. В СГБ заявили о дискредитирующей информационной кампании, которая, по данным ведомства, ведется из-за рубежа и получила поддержку внутри страны.

Как утверждают в службе, несколько фейковых пользователей социальной сети X распространяли сообщения о том, что российских туристов якобы оставляли одних в лесу и портили заказанную ими еду в ресторанах.

В СГБ добавили, что эти сведения также публиковало одно из зарубежных интернет-изданий. Следователи устанавливают организаторов и участников информационной кампании, а также источники ее финансирования.

Ранее aif.ru писал, что в Грузии решили проверить действия российских туристок во время конфликта с гостями свадьбы в гостинице Телави. После инцидента местного жителя обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью одной из россиянок.