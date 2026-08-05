Хуситы объявили об ударе ракетой по саудовскому танкеру в Аденском заливе

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», более известное как хуситы, объявило о проведении атаки на нефтяной танкер под флагом Саудовской Аравии в акватории Аденского залива.
Как передает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah, по судну была выпущена баллистическая ракета.
В заявлении движения указывается, что целью удара стал танкер Daisy. Других подробностей об атаке или возможных последствиях для судна хуситы не привели.
Официальных комментариев со стороны Саудовской Аравии или международных сил, обеспечивающих безопасность в регионе, на момент публикации не поступало.
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