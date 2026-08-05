Хуситы заявили о втором за сутки ударе по саудовскому нефтяному танкеру

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударило баллистической ракетой по нефтяному танкеру Саудовской Аравии Daisy в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа, передает принадлежащий хуситам телеканал «Аль-Масира».
Это вторая за последние сутки атака хуситов на саудовский нефтяной танкер. Ранее под удар попало судно Wafa в северной части Красного моря.
20 июля хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Поводом для эскалации стала попытка близкого к Эр-Рияду центрального правительства Йемена атаковать самолет с высокопоставленными хуситами, которые 13 июля возвращались с похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Объявленная блокада осложнила судоходство в Красном море, и Саудовская Аравия пытается создать международную коалицию для защиты судов.
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