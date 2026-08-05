UKMTO зафиксировал нападение на нефтетанкер у берегов Йемена

В акватории Аденского залива вновь произошел инцидент с торговым судном. Как сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании, было зафиксировано нападение на танкер в 95 морских милях к юго-востоку от порта Аден в Йемене.