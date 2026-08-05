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UKMTO зафиксировал нападение на нефтетанкер у берегов Йемена

Экипаж танкера не пострадал в результате нападения в Аденском заливе, хотя капитан судна сообщил о громком взрыве в непосредственной близости.

Источник: Аргументы и факты

В акватории Аденского залива вновь произошел инцидент с торговым судном. Как сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании, было зафиксировано нападение на танкер в 95 морских милях к юго-востоку от порта Аден в Йемене.

«Капитан танкера сообщил, что слышал громкий взрыв в непосредственной близости от судна», — отмечается в официальном сообщении UKMTO.

Уточняется, что данный инцидент классифицирован как вооруженное нападение. При этом представители британского центра подтвердили, что члены экипажа морского судна не пострадали, а угрозы их жизни в настоящий момент нет.

Как позже написало агентство Reuters, об ударе по танкеру в Аденском заливе заявило хуситское движение «Ансар Алла».

Ранее в UKMTO заявили, что у берегов Омана в грузовое судно попал снаряд.

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