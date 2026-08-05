UKMTO зафиксировал нападение на нефтетанкер у берегов Йемена

В акватории Аденского залива вновь произошел инцидент с торговым судном. Как сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании, было зафиксировано нападение на танкер в 95 морских милях к юго-востоку от порта Аден в Йемене.
«Капитан танкера сообщил, что слышал громкий взрыв в непосредственной близости от судна», — отмечается в официальном сообщении UKMTO.
Уточняется, что данный инцидент классифицирован как вооруженное нападение. При этом представители британского центра подтвердили, что члены экипажа морского судна не пострадали, а угрозы их жизни в настоящий момент нет.
Как позже написало агентство Reuters, об ударе по танкеру в Аденском заливе заявило хуситское движение «Ансар Алла».
Ранее в UKMTO заявили, что у берегов Омана в грузовое судно попал снаряд.