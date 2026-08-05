Обмеление Рейна может ускорить инфляцию в Германии

Критическое обмеление Рейна может привести к новому витку инфляции в Германии из-за перебоев в поставках и роста транспортных расходов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на экономистов.
Уровень воды на ключевом участке реки возле города Кауб опустился до исторического минимума в 23 сантиметра. К субботе ожидается его снижение до 18 сантиметров.
Из-за мелководья баржи могут загружаться максимум на треть. Компаниям приходится использовать больше судов или переходить на более дорогие автомобильные и железнодорожные перевозки.
Стоимость речной транспортировки выросла с 45 до 150 евро за тонну. Эксперты Hamburg Commercial Bank и Berenberg Bank считают, что дефицит сырья и удорожание логистики могут дополнительно ускорить инфляцию в ФРГ на 0,5%.
По оценкам специалистов, проблемы с перевозками и повышенное ценовое давление сохранятся как минимум до ноября. Эксперт Кильского института мировой экономики Стефан Кутс допустил, что обмеление Рейна снизит ВВП Германии в третьем квартале 2026 года на 0,1−0,2%.
Ранее сообщалось, что обмеление Рейна уже нарушило грузовые перевозки и вынудило немецкие предприятия сокращать производство.