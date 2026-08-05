Премьер Молдавии призвал граждан экономить электроэнергию

«К сожалению, ситуация с энергией на завтра выглядит очень плохо, намного хуже, чем сегодня. Завтра, скорее всего, мы не сможем приобрести даже аварийную электроэнергию. То есть даже эту экстренную электроэнергию, которая стоит в два-три раза дороже, мы не сможем купить, таков ответ украинской стороны», — сказал Тофан в эфире телеканала Журнал-ТВ. Он призвал граждан использовать стиральные машины, утюги и кондиционеры в другое время, кроме вечернего периода.