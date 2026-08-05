Премьер Молдавии призвал граждан экономить электроэнергию

КИШИНЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Василе Тофан призвал граждан страны сократить потребление электроэнергии из-за угрозы массовых отключений, так как правительство не смогло закупить дополнительные объемы даже по завышенным ценам.
«К сожалению, ситуация с энергией на завтра выглядит очень плохо, намного хуже, чем сегодня. Завтра, скорее всего, мы не сможем приобрести даже аварийную электроэнергию. То есть даже эту экстренную электроэнергию, которая стоит в два-три раза дороже, мы не сможем купить, таков ответ украинской стороны», — сказал Тофан в эфире телеканала Журнал-ТВ. Он призвал граждан использовать стиральные машины, утюги и кондиционеры в другое время, кроме вечернего периода.
Накануне власти Молдавии ввели ограничительные меры на потребление воды и электричества. Был введен график работы энергоемких производств, власти распорядились сократить уличное освещение и работу фонтанов. Воду из Днестра запретили использовать для наполнения бассейнов и мытья тротуаров, а для орошения земель ее можно будет использовать только в ночные часы. Кроме того, будут задействованы резервные скважины для забора подземных вод и сокращено потребление воды в промышленных целях.
Из собственных источников в эти дни Молдавия обеспечивает около 28% потребления электроэнергии, а остальное импортирует из Румынии. На этих поставщиков республика переключилась с 2025 года, отказавшись от поставок «Молдавской ГРЭС» (Приднестровье).