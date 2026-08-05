Украинский омбудсмен назвал позорными методы работы ТЦК

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Все чаще становится известно о случаях избиения и смерти мобилизованных в ТЦК. Кроме того, в ряды ВСУ попадает все больше мужчин, непригодных к службе по состоянию здоровья.