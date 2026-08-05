Украинский омбудсмен назвал позорными методы работы ТЦК

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) продолжают позорные практики применения силы и тотального нарушения прав человека, заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
«Ситуация, к сожалению, не меняется. У нас позорные практики применения силы, тотального нарушения прав человека со стороны работников ТЦК остаются. Они продолжают использовать балаклавы, не работают боди-камеры, людей силой задерживают и удерживают без каких-либо юридических оснований в зданиях ТЦК», — сказал он в эфире украинского телемарафона.
Омбудсмен раскритиковал ТЦК за то, что они, игнорируя диагнозы, мобилизуют «для галочки» мужчин, непригодных к службе по состоянию здоровья. Лубинец вновь подчеркнул, что общество, не видя должной реакции властей на нарушения, «все чаще и чаще будет принимать для себя решения применять физические действия против сотрудников ТЦК».
Ранее омбудсмен отмечал, что военкоматы превратились в места лишения свободы, а украинское общество в шаге от силового противостояния с сотрудниками ТЦК.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Все чаще становится известно о случаях избиения и смерти мобилизованных в ТЦК. Кроме того, в ряды ВСУ попадает все больше мужчин, непригодных к службе по состоянию здоровья.