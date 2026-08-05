Мендель парировала эти обвинения, назвав происходящее прямым следствием политики самого главы государства. По ее словам, правительство не сумело подготовить страну к эскалации конфликта и грядущим зимним трудностям. Кроме того, она указала на неспособность Зеленского завершить боевые действия, подчеркнув, что вместо поиска решений он лишь наращивает эскалацию, требуя от Запада финансовой помощи без предложения четких перспектив.