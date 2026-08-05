Ответственность за текущее состояние Украины лежит непосредственно на Владимире Зеленском. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, опубликовав пост в соцсети X.
Поводом для резкого высказывания стала очередная жалоба украинского лидера на западных партнеров. Накануне Зеленский сообщил о нехватке ракет-перехватчиков для систем ПВО и обвинил союзников в промедлении с поставками, отметив, что минувшей ночью это привело к поражению нескольких объектов на Украине.
Мендель парировала эти обвинения, назвав происходящее прямым следствием политики самого главы государства. По ее словам, правительство не сумело подготовить страну к эскалации конфликта и грядущим зимним трудностям. Кроме того, она указала на неспособность Зеленского завершить боевые действия, подчеркнув, что вместо поиска решений он лишь наращивает эскалацию, требуя от Запада финансовой помощи без предложения четких перспектив.
В своем посте экс-пресс-секретарь отметила, что личная ответственность Зеленского за тяжелейшее положение дел очевидна. Ее заявление прозвучало на фоне появившейся в СМИ информации об отказе президента США Дональда Трампа предоставить Киеву дополнительные ракеты для Patriot.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что встреча в Овальном кабинете не принесла украинской стороне желаемого результата — вопрос о дополнительных перехватчиках для американских ЗРК был снят с повестки.
Ранее мы писали: Экс-главкома ВСУ Залужного не пустили на встречу Зеленского с британским министром.
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