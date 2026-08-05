ФИФА направила ассоциациям письма с текстами в поддержку переизбрания Инфантино президентом

ФИФА разослала футбольным ассоциациям письма с подготовленными текстами, в которых предлагает поддержать переизбрание Джанни Инфантино на пост президента организации.
По информации Sky News, текст, восхваляющий работу Инфантино на протяжении более чем десяти лет руководства мировым футболом, был распространён сотрудниками ФИФА перед чемпионатом мира.
Напомним, что позиции Инфантино на посту главы организации подорвал план по передаче прав на чемпионат мира частным инвесторам, от которого он уже успел сам официально отказаться.
В СМИ сообщалось, что УЕФА ищет замену функционеру на посту главы ФИФА.
Ранее сообщалось, что Инфантино созывает экстренное совещание с участием высшего руководства ФИФА.