МВД ФРГ назвало инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига «сценарием гибридной атаки»

По его словам, тот факт, что «вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, — это качественно новый сценарий угрозы». Прошлой ночью, как сообщил министр, БПЛА был идентифицирован. После его обнаружения и возникновения подозрения, что на нем может находиться заряд взрывчатого вещества, в состояние боевой готовности были приведены сотрудники полиции, а также группа взрывотехников федеральной полиции, которая осуществила обезвреживание этого взрывного устройства. Глава МВД ФРГ подчеркнул, что «противодействие таким гибридным угрозам, подобным той, что наблюдалась здесь, координируется в рамках Единого центра защиты от гибридных угроз, который уже подключился и занимается этим делом, а также в рамках Единого центра защиты от БПЛА, который ведет этот случай».