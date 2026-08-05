В Грузии начали расследование из-за ложных сообщений про притеснение россиян

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по факту публикаций в социальных сетях о якобы негативном отношении к российским туристам в стране. Об этом сообщили в ведомстве.
Дело возбуждено по статье о саботаже в связи с «дискредитирующей информационной кампанией», которая организована из-за рубежа и направлена на нанесение ущерба интересам Грузии и ее экономике.
По данным СГБ, несколько фейковых аккаунтов в соцсети X распространяли сообщения о том, что российских туристов якобы оставляли одних в лесу, а также портили их заказы в ресторанах. Эти публикации позже появились в одном из зарубежных онлайн-изданий.
Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что Грузия публично подтвердила факт давления со стороны Запада с требованием открыть второй фронт против России. По его словам, действия западных стран в регионе носят деструктивный характер.