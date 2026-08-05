В своем аккаунте в соцсети Х политик указал, что экономическое давление на Москву и военные угрозы в адрес Тегерана оборачиваются против самих западных стран. По его словам, это приводит к дефициту топлива и росту цен. Особую тревогу у него вызывает ситуация в ФРГ, где, как он подчеркнул, необходимо иметь полностью заполненные газохранилища и достаточный энергетический резерв.