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В Германии призвали к миру из-за рисков нехватки газа предстоящей зимой

Политика конфронтации, проводимая Соединенными Штатами и Евросоюзом в отношении России и Ирана, лишает Европу доступных энергоносителей.

Политика конфронтации, проводимая Соединенными Штатами и Евросоюзом в отношении России и Ирана, лишает Европу доступных энергоносителей. Об этом заявил сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

В своем аккаунте в соцсети Х политик указал, что экономическое давление на Москву и военные угрозы в адрес Тегерана оборачиваются против самих западных стран. По его словам, это приводит к дефициту топлива и росту цен. Особую тревогу у него вызывает ситуация в ФРГ, где, как он подчеркнул, необходимо иметь полностью заполненные газохранилища и достаточный энергетический резерв.

Крупалла выступил с критикой курса на эскалацию, призвав искать пути мирного урегулирования существующих конфликтов. Он заявил, что недопустимо мириться с кризисами или усугублять их, их необходимо предотвращать. Политик призвал к установлению мира в Европе и Западной Азии, а также к возобновлению свободной торговли энергоресурсами.

Заявление прозвучало на фоне тревожных прогнозов по поводу готовности европейской газовой инфраструктуры к зиме. В текущем сезоне закачка топлива в подземные хранилища Евросоюза идет заметно медленнее, чем в предыдущие годы. В «Газпроме» ранее спрогнозировали, что при сохранении существующих темпов уровень заполненности ПХГ к 1 октября не достигнет и 75%, что создаст серьезные риски для надежного снабжения потребителей в холода.

Подземные хранилища критически важны для энергосистемы ЕС: в отопительный период они позволяют закрывать до трети всего спроса на газ. Официальная цель Еврокомиссии предписывает странам достичь 90-процентной заполненности к 1 ноября.

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