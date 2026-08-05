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В Грузии сообщили, что блэкаут в стране произошёл из-за тестов на Ингурской ГЭС

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло из-за тестов на Ингурской ГЭС.

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло из-за тестов на Ингурской ГЭС.

Об этом сообщили в «Государственной электросистеме Грузии», передаёт Sputnik Грузия.

Отмечается, что после аварий 24 и 25 июля энергосистему запустили в изолированном режиме на нестандартных частотах для проверки оборудования станции, что и привело к временному отключению электричества по всей стране.

Как пишет издание, электроснабжение уже частично восстановлено. В ближайшее время подача электроэнергии должна быть полностью возобновлена по всей Грузии.

5 августа в республике произошло третье за последние две недели масштабное отключение электроэнергии.

Сообщалось, что на фоне этого часть жителей Тбилиси и Рустави временно остались без водоснабжения.

Кроме того, отключение света произошло в Абхазии. Причина — системная авария на ИнгурГЭС.

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