В Грузии сообщили, что блэкаут в стране произошёл из-за тестов на Ингурской ГЭС

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло из-за тестов на Ингурской ГЭС.
Об этом сообщили в «Государственной электросистеме Грузии», передаёт Sputnik Грузия.
Отмечается, что после аварий 24 и 25 июля энергосистему запустили в изолированном режиме на нестандартных частотах для проверки оборудования станции, что и привело к временному отключению электричества по всей стране.
Как пишет издание, электроснабжение уже частично восстановлено. В ближайшее время подача электроэнергии должна быть полностью возобновлена по всей Грузии.
5 августа в республике произошло третье за последние две недели масштабное отключение электроэнергии.
Сообщалось, что на фоне этого часть жителей Тбилиси и Рустави временно остались без водоснабжения.
Кроме того, отключение света произошло в Абхазии. Причина — системная авария на ИнгурГЭС.