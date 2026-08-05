Запредельная сложность: российские синхронистки заткнули за пояс испанок в акробатике и оформили хет-трик в группе

Российские синхронистки оформили хет‑трик в групповых выступлениях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. На сей раз подопечные Марины Голядкиной не оставили шансов соперницам в акробатической программе благодаря высочайшей сложности и чистоте исполненных элементов. Они опередили испанок на 2,58 балла, даже несмотря на то, что судьи поставили тем высочайшие оценки за художественное впечатление. По мнению главного тренера Светланы Ромашиной, национальная команда возвращает утраченные позиции и будет становиться ещё лучше.
Более убедительной победы, чем та, что была одержана в заключительный день турнира синхронистками в групповой акробатической программе в Париже, пожалуй, не было. Как и заблаговременной уверенности в её исходе. Главный тренер сборной России Светлана Ромашина даже озадаченно заметила в нашей короткой переписке, что будет сложно: «Потому что технической оценки в акробатике нет, есть только стоимость всех исполняемых поддержек, а достойные баллы за артистизм никак не ставят…».
Возможно, семикратная олимпийская чемпионка просто боялась сглазить. Разница 6,23 балла в пользу России по общей сумме элементов выглядела достаточно мощным заделом. Плюс безупречное исполнение. Плюс прекрасная постановка и невероятный кураж, который, правда, судьи в очередной раз не оценили: в артистической составляющей испанки оказались первыми, выиграв у наших девчонок 3,65 балла.
Для победы им этого, разумеется, не хватило. В итоге главные соперницы завершили чемпионат Европы с единственной золотой медалью, завоёванной Ирис Тио Касас в технической программе солисток.
Подходить к чемпионату мира 2027 года в статусе сильнейшей команды континента — приятный бонус, но не более. В прежние времена выдерживать победную стратегию нам было несравненно проще: сильнейшие сборные встречались максимум два раза в год, программы можно было до последнего держать в секрете в надежде на безупречное исполнение комбинаций на главном старте, а если и случались помарки, их нивелировал авторитет страны.
Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, благодаря этапам Кубка мира резко выросло количество выступлений. Быть в форме на протяжении всего сезона крайне сложно, а значит, растёт вероятность осечки.
Во-вторых, как, собственно, и показал парижский чемпионат, все команды очень пристально следят друг за другом, стараясь найти такое сочетание связок, которое давало бы максимальное количество баллов. Российско-испанская стычка после победы нашей группы в технической программе была продиктована именно этим — возмущением проигравшей стороны тем, что её победили её же оружием.
«Всё европейское сообщество это обсуждало. Странная ситуация: все боятся сказать, что так нельзя, потому что вроде бы можно. В отличие от остальных, мы не просто обсуждали, но и пошли на риск. И потом к нам подходили и говорили: снимаем шляпу, вы молодцы. То есть этим ходом мы преследовали две цели. Первая — победить. Вторая — показать, что такую связку можно соорудить за короткое время. По сути, это баг системы, и мы его показали. Послали месседж», — сказала Ромашина по поводу инцидента.
Акробатическая программа в этом плане — коварная вещь. Переоценить её значение невозможно: начиная с Игр 2024 года олимпийский зачёт ведётся не по двум выступлениям (техническому и произвольному), а по трём. Три групповые и очень убедительные победы России на чемпионате Европы — прекрасный старт и повод для оптимизма.
Те поддержки, которые показала российская группа, уникальны: в плане сложности никакая другая страна не подобралась и близко. Но можно быть уверенными: уже через год мы наверняка увидим схожие, а возможно, и досконально скопированные комбинации в исполнении других команд. Выход один: стараться без промедления максимально уходить в отрыв, придумывать новое и патентовать его (это даёт гарантию, что элемент не может быть использован никакой другой командой по ходу всего сезона).
Но запатентовать всю программу невозможно. Даже у нынешней российской группы с двумя великолепными «верхними» акробатками Еленой Шабановой и Екатериной Коссовой своя авторская поддержка была только одна. Все остальные были собраны из официального списка элементов, соответственно, заимствовать их может любой желающий.
Ещё одна сложность в том, что комбинация не оставляет спортсменкам никакого простора для импровизации. Каждый захват, каждое направление, каждое положение имеет определённый код, который должен быть подробно прописан в протоколе, и любое отклонение влечёт за собой штраф.
Поддержки, как и новые элементы, утверждают специалисты World Aquatics, но даже в этой схеме можно усмотреть некое противодействие тому, чтобы Россия слишком сильно уходила в отрыв. Например, за сальто, выполненное с «плота», даётся надбавка 0,3. За сальто с полувинтом — 0,4. Но когда российские девушки освоили и показали неимоверно сложное для исполнения на воде сальто с винтом, утверждённая надбавка оказалась предельно скромной — 0,45.
Возможно, кстати, именно на сложность сделают упор в следующем году синхронистки Поднебесной. А ведь именно с ними, а не с Испанией, скорее всего, пойдёт борьба на чемпионате мира в Будапеште. Учитывая, насколько сильны в Китае традиции трюковой акробатики и прыжков в воду, можно допустить, что уже в следующем году мы увидим в комбинациях не двойные сальто, а тройные.
Звучит фантастически? Согласна. Но ведь если бы кто-то ещё пару лет назад сказал, что акробатическая программа может быть столь невероятной, как та, которую представили во Франции россиянки, то мы бы просто в это не поверили.
«На самом деле этот чемпионат был для нас очень важен. Мы не просто возвращаемся — мы будем бороться только за золото. Прекрасно понимаем, что российская школа синхронного плавания — сильнейшая в мире. Мы видим это по возрасту 13—15 лет: наши юниоры взяли все золотые медали и готовятся к первенству мира. Просто чем выше уровень, тем больше конкуренция. Это не значит, что мы стали меньше работать. Просто вид спорта меняется. Я смотрю на это позитивно. Три золота в группе — это большой звоночек для всех наших конкурентов», — пояснила Ромашина.