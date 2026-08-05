Запредельная сложность: российские синхронистки заткнули за пояс испанок в акробатике и оформили хет-трик в группе

«Всё европейское сообщество это обсуждало. Странная ситуация: все боятся сказать, что так нельзя, потому что вроде бы можно. В отличие от остальных, мы не просто обсуждали, но и пошли на риск. И потом к нам подходили и говорили: снимаем шляпу, вы молодцы. То есть этим ходом мы преследовали две цели. Первая — победить. Вторая — показать, что такую связку можно соорудить за короткое время. По сути, это баг системы, и мы его показали. Послали месседж», — сказала Ромашина по поводу инцидента.