В МИД РФ назвали слова Макрона о давлении на Россию командой к совершению атак

«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения», — заявила она в интервью kp.ru.
Как отметила дипломат, французскому руководству необходимо осознать свою непосредственную причастность к террористической деятельности, направленной против женщин и детей.
Ранее в тот же день Макрон анонсировал наращивание давления на Российскую Федерацию после ночных ударов Вооруженных сил РФ по Киеву. По его словам, Евросоюз совместно с партнерами продолжит усиливать давление на Москву, в том числе посредством новых санкций и расширения военной поддержки Украины.