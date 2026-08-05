В МИД РФ назвали слова Макрона о давлении на Россию командой к совершению атак

Ранее в тот же день Макрон анонсировал наращивание давления на Российскую Федерацию после ночных ударов Вооруженных сил РФ по Киеву. По его словам, Евросоюз совместно с партнерами продолжит усиливать давление на Москву, в том числе посредством новых санкций и расширения военной поддержки Украины.