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В МИД РФ назвали слова Макрона о давлении на Россию командой к совершению атак

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 5 августа заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон, используя предлог об усилении давления на Москву, фактически отдает киевским властям указания совершать террористические акты в отношении гражданского населения.

Источник: Reuters

«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения», — заявила она в интервью kp.ru.

Как отметила дипломат, французскому руководству необходимо осознать свою непосредственную причастность к террористической деятельности, направленной против женщин и детей.

Ранее в тот же день Макрон анонсировал наращивание давления на Российскую Федерацию после ночных ударов Вооруженных сил РФ по Киеву. По его словам, Евросоюз совместно с партнерами продолжит усиливать давление на Москву, в том числе посредством новых санкций и расширения военной поддержки Украины.

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