Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Плишкову за 55 минут

Пятая ракетка мира из России Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг «Мастерса» в Торонто (Канада).
В матче второго раунда лучшая российская теннисистка обыграла чешку Каролину Плишкову, занимающую 66-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2.
Продолжительность игры составила 55 минут. Андреева пять раз подала навылет и не допустила двойных ошибок. При этом она сумела реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми.
В третьем круге турнира россиянка сыграет с победительницей матча Рената Сарасуа (Мексика) — Лейла Фернандес (Канада).
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв сенсационно проиграл 281-й ракетке во втором круге «Мастерса» в Монреале.