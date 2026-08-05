Два человека ранены при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

Два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Уточняется, что в Шебекино при детонации БПЛА мужчина получил множественные осколочные ранения. После оказания первой помощи его переведут в больницу в Белгороде.
Кроме того, в посёлке Маслова Пристань при ударе беспилотника по легковому автомобилю мужчина получил минно-взрывную травму. После обследования ему оказали медицинскую помощь, лечение он продолжит амбулаторно.
Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё семь получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Курской области.