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Мендель назвала Зеленского причиной катастрофического состояния Украины

Мендель заявила, что ужасное состояние Украины является прямым следствием политики Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Катастрофическое положение Украины является прямым результатом политики Владимира Зеленского, утверждает его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Зеленский продолжает перекладывать ответственность на Запад, обвиняя партнеров в нехватке ракет для ПВО. Его правительство не смогло подготовить страну к трудностям эскалации конфликта и надвигающейся катастрофе зимой», — отметила Мендель в своем сообщении в соцсети X*.

Она также указала на то, что вместо поиска решений и стабилизации ситуации, Зеленский лишь усиливает напряженность, выдвигая требования о финансовой помощи, не предлагая при этом никаких конкретных перспектив. По мнению Мендель, ответственность за сложившееся критическое положение в стране полностью лежит на Зеленском.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским отказался удовлетворить просьбу Киева о поставках сотен ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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