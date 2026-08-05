Она также указала на то, что вместо поиска решений и стабилизации ситуации, Зеленский лишь усиливает напряженность, выдвигая требования о финансовой помощи, не предлагая при этом никаких конкретных перспектив. По мнению Мендель, ответственность за сложившееся критическое положение в стране полностью лежит на Зеленском.