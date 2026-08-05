Катастрофическое положение Украины является прямым результатом политики Владимира Зеленского, утверждает его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
«Зеленский продолжает перекладывать ответственность на Запад, обвиняя партнеров в нехватке ракет для ПВО. Его правительство не смогло подготовить страну к трудностям эскалации конфликта и надвигающейся катастрофе зимой», — отметила Мендель в своем сообщении в соцсети X*.
Она также указала на то, что вместо поиска решений и стабилизации ситуации, Зеленский лишь усиливает напряженность, выдвигая требования о финансовой помощи, не предлагая при этом никаких конкретных перспектив. По мнению Мендель, ответственность за сложившееся критическое положение в стране полностью лежит на Зеленском.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским отказался удовлетворить просьбу Киева о поставках сотен ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.