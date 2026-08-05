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В Грузии возбудили дело из-за ложных сообщений о российских туристах

В Грузии возбудили дело из-за фейков о плохом обращении с российскими туристами.

Источник: © РИА Новости

ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже после распространения в интернете ложных сообщений о якобы плохом обращении с прибывшими в страну российскими туристами, говорится в заявлении ведомства.

«Расследование начато в связи с дискредитационной информационной кампанией, управляемой из иностранного государства и поддерживаемой с территории Грузии, которая направлена против государственных интересов страны», — говорится в заявлении СГБ.

По данным ведомства, объектом расследования стало распространение через зарегистрированные за рубежом фальшивые аккаунты в социальных сетях дезинформации, целью которой, как считают в СГБ, было нанести ущерб экономическим интересам Грузии.

«На данном этапе известно, что на социальной платформе X несколько фальшивых аккаунтов распространяли дезинформацию по различным вопросам. В частности, утверждалось, что граждане Грузии якобы оставляют туристов, прибывших из Российской Федерации, одних в лесу или намеренно загрязняют заказанную ими еду в грузинских ресторанах и так далее. Позднее аналогичная ложная информация с определенными временными интервалами и в координированном порядке распространялась одним из зарегистрированных за рубежом онлайн-СМИ, имеющим многомиллионную аудиторию», — сообщает служба.

Уголовное дело расследуется по статье 318 УК Грузии («Саботаж»), предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы. Следствие устанавливает организаторов кампании, ее участников, возможные источники финансирования и механизмы распространения дезинформации.