В Грузии возбудили дело из-за ложных сообщений о российских туристах

«На данном этапе известно, что на социальной платформе X несколько фальшивых аккаунтов распространяли дезинформацию по различным вопросам. В частности, утверждалось, что граждане Грузии якобы оставляют туристов, прибывших из Российской Федерации, одних в лесу или намеренно загрязняют заказанную ими еду в грузинских ресторанах и так далее. Позднее аналогичная ложная информация с определенными временными интервалами и в координированном порядке распространялась одним из зарегистрированных за рубежом онлайн-СМИ, имеющим многомиллионную аудиторию», — сообщает служба.