Макгрегор сообщил, что успешно перенёс операцию

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что перенёс успешную операцию.
«Операция прошла успешно. Я в этом уверен», — написал Макгрегор в соцсетях.
12 июля Конор проиграл американцу Максу Холлоуэю. Бой завершился в первом раунде победой американца. Бывший двойной чемпион получил травму колена, поскользнувшись в первые секунды поединка. После этого он не смог стоять на ногах и дважды упал — судья остановил бой.
Напомним, что этот поединок стал первым для Макгрегора после пятилетнего перерыва.
Ранее сообщалось, что у Макгрегора подозрение на разрыв «крестов» после поражения от Холлоуэя.