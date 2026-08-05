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Макгрегор сообщил, что успешно перенёс операцию

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что перенёс успешную операцию.

Источник: RT на русском

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что перенёс успешную операцию.

«Операция прошла успешно. Я в этом уверен», — написал Макгрегор в соцсетях.

12 июля Конор проиграл американцу Максу Холлоуэю. Бой завершился в первом раунде победой американца. Бывший двойной чемпион получил травму колена, поскользнувшись в первые секунды поединка. После этого он не смог стоять на ногах и дважды упал — судья остановил бой.

Напомним, что этот поединок стал первым для Макгрегора после пятилетнего перерыва.

Ранее сообщалось, что у Макгрегора подозрение на разрыв «крестов» после поражения от Холлоуэя.