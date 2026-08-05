Макгрегор сообщил, что успешно перенёс операцию

12 июля Конор проиграл американцу Максу Холлоуэю. Бой завершился в первом раунде победой американца. Бывший двойной чемпион получил травму колена, поскользнувшись в первые секунды поединка. После этого он не смог стоять на ногах и дважды упал — судья остановил бой.