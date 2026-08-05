В Николаеве прогремел взрыв

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в частях Николаевской, Черниговской, Сумской, Киевской и Полтавской областей Украины.
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