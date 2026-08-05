Актрису Рубцову признали угрозой нацбезопасности Украины

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, в список также попал российский певец и блогер Аким Апачев, чье настоящее имя — Аким Гасанов.
«Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него лиц: Гасанов Аким Владимирович … Рубцова Валентина Павловна», — говорится в тексте приказа, опубликованном на сайте Минкультуры Украины.
Персональные данные Рубцовой были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» 6 апреля. Ресурс обвиняет актрису в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Рубцова, давая интервью, сказала, что всегда считала Крым российским. Позже Рубцова заявила, что гордится тем, что была внесена в базу «Миротворца».