Актрису Рубцову признали угрозой нацбезопасности Украины

Персональные данные Рубцовой были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» 6 апреля. Ресурс обвиняет актрису в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Рубцова, давая интервью, сказала, что всегда считала Крым российским. Позже Рубцова заявила, что гордится тем, что была внесена в базу «Миротворца».