Рубио обсудил с главой МИД Британии европейскую безопасность

На встрече с журналистами господин Рубио сказал, что в повестке переговоров была и Украина. По словам господина Милибэнда, безопасность Украины неразрывно связана с европейской и трансатлантической безопасностью. Он добавил, что Лондон продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».