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Уроженца Москвы осудили на 3,5 года за оправдание теракта в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего уроженца Москвы Давида Назарова к трём годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма.

2-й Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего уроженца Москвы Давида Назарова к трём годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма.

Как сообщили в пресс-службе суда, Назаров разместил в мессенджере комментарии с признаками публичного оправдания терроризма, в том числе нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года.

Кроме того, по данным суда, с марта по июнь 2024 года он опубликовал в социальной сети записи, содержащие признаки оправдания деятельности нацистской Германии.

Уточняется, что, помимо лишения свободы, ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей и запрет на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.

Ранее стало известно, что жителя Курска приговорили к 16 годам лишения свободы по делу о государственной измене, участии в деятельности террористической организации и легализации денежных средств, полученных преступным путём.

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