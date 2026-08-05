Уроженца Москвы осудили на 3,5 года за оправдание теракта в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего уроженца Москвы Давида Назарова к трём годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма.
Как сообщили в пресс-службе суда, Назаров разместил в мессенджере комментарии с признаками публичного оправдания терроризма, в том числе нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года.
Кроме того, по данным суда, с марта по июнь 2024 года он опубликовал в социальной сети записи, содержащие признаки оправдания деятельности нацистской Германии.
Уточняется, что, помимо лишения свободы, ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей и запрет на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.
Ранее стало известно, что жителя Курска приговорили к 16 годам лишения свободы по делу о государственной измене, участии в деятельности террористической организации и легализации денежных средств, полученных преступным путём.