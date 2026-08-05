Ричмонд
+31°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Энергодара предупредили о минировании ВСУ дорог рядом с городом

Власти Энергодара предупредили жителей города о минировании дорог дронами ВСУ и попросили утром воздержаться от поездок.

Власти Энергодара предупредили жителей города о минировании дорог дронами ВСУ и попросили утром воздержаться от поездок.

«В настоящий момент продолжается минирование дорог и прилегающих территорий вражескими дронами», — говорится в сообщении в канале администрации города на платформе MAX.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия Украины в отношении Запорожской АЭС направлены на дезорганизацию работы станции и на создание угрозы техногенной катастрофы.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше