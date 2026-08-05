Власти Энергодара предупредили о минировании ВСУ дорог рядом с городом

Власти Энергодара предупредили жителей города о минировании дорог дронами ВСУ и попросили утром воздержаться от поездок.
«В настоящий момент продолжается минирование дорог и прилегающих территорий вражескими дронами», — говорится в сообщении в канале администрации города на платформе MAX.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия Украины в отношении Запорожской АЭС направлены на дезорганизацию работы станции и на создание угрозы техногенной катастрофы.
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