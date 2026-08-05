Сотрудники украинских ТЦК начали массово получать угрозы

Ранее Life.ru писал, что украинские ТЦК получили план по мобилизации до 40 тысяч человек в месяц. По данным источников, невыполнение показателей могло привести к отправке сотрудников центров комплектования в зону боевых действий. На этом фоне на Украине усилились проверки граждан и появились сообщения о новых рейдах с участием представителей военкоматов.