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Ерохин: Кондаков уехал до окончания матча Кубка России с «Балтикой» на скорой

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сообщил, что его партнёр по команде Даниил Кондаков уехал на скорой помощи до окончания матча с «Балтикой» в Кубке России.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сообщил, что его партнёр по команде Даниил Кондаков уехал на скорой помощи до окончания матча с «Балтикой» в Кубке России.

«Хочется его поддержать. Он уехал до окончания матча на скорой. Уточним, как у него дела. Что касается замены, Горшков по позиции его заменил, не пришлось делать перестроения», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита». Кондаков вышел в стартовом составе и был заменён на 54‑й минуте. Игрок получил удар локтем в лицо во время столкновения с защитником «Балтики» Эдуардо Андерсоном.

Ранее сообщалось, что ОМОН избивал фанатов «Спартака» в перерыве матча Кубка России.