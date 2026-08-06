Трагедия без действующего лица: зачем Токио прячет виновного в ядерной атаке на Хиросиму

Это не означает, что факт скрывается. В музее и исторических материалах Хиросимы названы и B-29 Enola Gay, и бомба Little Boy. В японских школьных учебниках также прямо говорится, что бомбу сбросили США. В декларации десятилетней давности — от 2016 года — после визита Барака Обамы мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи все же прямо назвал его президентом страны, сбросившей атомную бомбу. Но все это лишь оттеняет устойчивую норму: в официальном ритуале трагедия обычно остается без действующего лица. Между тем уже 6 августа 1945 года 33-й президент США Гарри Трумэн говорил предельно ясно: «Американский самолет сбросил одну бомбу на Хиросиму».