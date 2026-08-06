Трагедия без действующего лица: зачем Токио прячет виновного в ядерной атаке на Хиросиму

6 августа исполняется 81 год со дня атомной бомбардировки Хиросимы. В 8:15 над городом взорвался американский «Малыш». По оценке властей Хиросимы, к концу 1945 года погибло около 140 тыс. человек. Среди жертв были не только японцы, но также корейцы, китайцы, выходцы из Юго-Восточной Азии и американские военнопленные. Лучевая болезнь, онкологические заболевания и дискриминация сопровождали выживших хибакуся (пережившие атомные бомбардировки) десятилетиями. Поэтому Хиросима — предупреждение о последствиях, которые невозможно ограничить рамками военной операции.
На этом фоне показателен обезличенный язык официальных памятных церемоний.
Память в страдательном залоге.
В 2025 году, когда проходили памятные мероприятия по 80-ой годовщине атомной бомбардировки, эта тенденция проявилась особенно отчетливо. В Мирной декларации Хиросимы подробно говорилось о страданиях жертв и ядерном разоружении. США были упомянуты как современная ядерная держава, но не как страна, сбросившая бомбу. В своем выступлении тогдашний премьер-министр Сигэру Исиба также говорил о «жертвах атомной бомбы», не назвав государство, применившее ее.
Это не означает, что факт скрывается. В музее и исторических материалах Хиросимы названы и B-29 Enola Gay, и бомба Little Boy. В японских школьных учебниках также прямо говорится, что бомбу сбросили США. В декларации десятилетней давности — от 2016 года — после визита Барака Обамы мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи все же прямо назвал его президентом страны, сбросившей атомную бомбу. Но все это лишь оттеняет устойчивую норму: в официальном ритуале трагедия обычно остается без действующего лица. Между тем уже 6 августа 1945 года 33-й президент США Гарри Трумэн говорил предельно ясно: «Американский самолет сбросил одну бомбу на Хиросиму».
На мой взгляд, страдательный залог выполняет политическую функцию: примиряет память Хиросимы с союзом с Вашингтоном. В 2016 году Белый дом заранее подчеркивал, что визит Обамы не будет сопровождаться извинениями. Япония не настаивала на них: сторонам было важнее показать преодоление былых обид и прочность альянса. Так конкретный акт США превратился в «трагедию человечества» — нравственный смысл сохранился, вопрос об ответственности оказался за скобками.
От трех принципов — к двум?
Сегодня цена этого компромисса становится особенно заметной. Япония по-прежнему называет себя «единственной страной, пережившей атомную бомбардировку в войне» и формально придерживается трех неядерных принципов: не обладать, не производить и не допускать ввоза ядерного оружия (ЯО). Одновременно ее безопасность основана на американском «ядерном зонтике», то есть на готовности союзника при определенных обстоятельствах применить именно то оружие, абсолютную неприемлемость которого символизирует Хиросима.
Это противоречие существовало десятилетиями, но теперь Токио обсуждает его открыто. Речь идет не о внезапном решении создать японскую бомбу, а о последовательном снятии послевоенных самоограничений. Стратегические документы 2022 года закрепили право на контрудар по территории противника и курс на доведение совокупных расходов на оборону и связанные программы примерно до 2% ВВП к 2027 году. В бюджете на 2026 финансовый год на оборонные мероприятия заложены рекордные 8,809 трлн иен (более $56 млрд). Япония также легализовала экспорт летальных вооружений и закупает дальнобойные ракеты.
Премьер-министр Санаэ Такаити еще в книге 2024 года писала, что принцип «не допускать ввоза» ЯО нереалистичен, если Япония рассчитывает на расширенное сдерживание США: соблюдение всех трех принципов может стать препятствием в момент крайнего кризиса. Затем в декабре 2025 года высокопоставленный сотрудник ее канцелярии заявил, что Японии следует иметь собственное ядерное оружие. Правда, он оговорился, что это, мол, личное мнение и реализовать его трудно. Вашингтон, в свою очередь, напомнил о лидерстве Японии в сфере нераспространения.
И вот в июле 2026 года, в преддверии ежегодных памятных мероприятий в Хиросиме, министр обороны Синдзиро Коидзуми призвал обсуждать ядерную политику «без каких-либо табу» и не исключать ни одного варианта при пересмотре документов по безопасности. Партия «Ниппон исин-но кай» (Партия инноваций Японии), младший партнер Либерально-демократической партии (ЛДП) в правящей коалиции, предлагает «реалистически рассмотреть» отказ от третьего принципа и выступает за приобретение атомных подводных лодок. Как показывает дискуссия в Японии, противники видят в этом подготовку общественного мнения, сторонники — отказ от лицемерия.
Наиболее вероятен не самостоятельный японский арсенал, а фактический переход от трех принципов к двум. Токио сохранит обязательства «не обладать» и «не производить», но смягчит запрет на ввоз, расширит участие в американском ядерном планировании и создаст возможность для захода носителей или размещения систем США в чрезвычайной ситуации. Это связано и с обсуждаемой в Соединенных Штатах морской крылатой ракетой с ядерной боевой частью SLCM-N.
Пока такой пересмотр носит скорее стратегический, чем технический характер. Как отмечается в аналитическом докладе исследовательской службы парламента Японии, после вывода американского тактического ядерного оружия с кораблей и из Азиатско-Тихоокеанского региона его ввоз в японские порты в обычных условиях сейчас не предполагается. Следовательно, спор идет не о сегодняшних заходах американских кораблей, а о том, какую свободу действий Токио и Вашингтон хотят иметь в будущем потенциальном кризисе.
Не только «возрождение милитаризма».
Было бы слишком просто объяснить происходящее лишь возвращением японского милитаризма. Такая формула порой подменяет содержательный анализ политическим ярлыком. Японский поворот питают реальные перемены: разрушение системы контроля над вооружениями, потенциал КНДР, неопределенность вокруг Тайваня, рост китайского арсенала и сомнения в американских гарантиях. По оценке SIPRI на январь 2026 года, Китай располагал примерно 620 боезарядами, КНДР — около 60, а все девять ядерных государств продолжали модернизацию. США и Россия вместе сохраняли около 86% мирового арсенала. Игнорировать это невозможно.
Здесь проходит граница между объяснением и оправданием. Ядерное окружение помогает понять дебаты в Токио, но не доказывает, что отказ от самоограничений сделает страну безопаснее. Собственный арсенал потребовал бы выхода из Договора о нераспространении, производства боезарядов и носителей, создания системы управления и защищенной инфраструктуры. Он вызвал бы острую реакцию соседей и мог запустить цепную реакцию распространения в Восточной Азии. Даже США едва ли приветствовали бы полностью самостоятельный японский ядерный центр силы.
Поэтому главный риск я вижу не в том, что Токио завтра изготовит бомбу. Опаснее постепенное изменение нормы допустимого. Сначала ядерное оружие объявляют вынужденной гарантией безопасности, затем разрешают его временный ввоз, потом участие в планировании его применения становится обычным элементом союзной политики. На каждом этапе утверждается, что идеал разоружения сохраняется. Но политическая дистанция между памятью о Хиросиме и подготовкой к возможному использованию ядерного оружия сокращается.
Двойственность видна в отношении Токио к Договору о запрещении ядерного оружия. Япония не подписала его, а в 2025 году отказалась даже стать наблюдателем на совещании участников. МИД пояснил: запрет несовместим со сдерживанием, разоружение надо продвигать через ДНЯО. Между тем «Нихон хиданкё» (общественная организация, образованная в 1956 году хибакуся) получила Нобелевскую премию мира за укрепление «ядерного табу», а мэр Хиросимы призвал правительство хотя бы стать наблюдателем на обзорной конференции. Между памятью хибакуся, Хиросимой и центральным правительством явно растет разрыв.
Назвать того, кто сбросил бомбу.
Что должна означать годовщина Хиросимы сегодня? Прежде всего честность. Нельзя чтить историческую память и обезличивать событие, положившее начало ядерному веку. Бомбу сбросили Соединенные Штаты по решению американского руководства. Это не снимает с милитаристской Японии ответственности за войну и страдания народов Азии. Зрелая память удерживает обе истины: японская агрессия не делает массовую гибель мирных жителей допустимой, а атомная бомбардировка не превращает Японию только в жертву.
Не менее честно следует говорить и о настоящем. Токио вправе обсуждать угрозы и надежность союзных гарантий. Но тогда ему придется признать: зависимость от ядерного сдерживания основана не на абстрактном «зонтике», а на обещании возможного применения оружия, последствия которого демонстрирует Хиросима. Нельзя бесконечно извлекать моральный капитал из статуса пострадавшей страны и одновременно ослаблять норму, которая должна исключить повторение трагедии.
Урок Хиросимы состоит не в том, что государство без ядерной бомбы обречено. Он в другом: однажды политическое руководство уже сочло применение такого оружия допустимым — и при новой войне это может повториться. Память без названной ответственности и безопасность без ядерных табу опасно приближают именно такое будущее.