Боец Лебедев гранатой уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Кроме того, в Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Тлеужана Кайрымова. Он также действовал в составе штурмовой группы. Обнаружив укрепленный опорный пункт противника, Кайрымов без промедления совершил обход позиций с фланга, пробрался в тыл и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил двух боевиков, что позволило группе выполнить боевую задачу по захвату опорного пункта.