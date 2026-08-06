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Боец Лебедев гранатой уничтожил пулеметный расчет ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что военнослужащий обеспечил группе безопасное продвижение и захват укрепления врага.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Рядовой Егор Лебедев в ходе штурма опорного пункта противника подобрался к позициям ВСУ и метким броском гранаты уничтожил пулеметный расчет, обеспечив группе безопасное продвижение и захват укрепления. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе выполнения боевой задачи Егор обнаружил укрепленный опорный пункт националистов. После доклада командиру группа получила приказ на обход позиций противника с фланга, но была обнаружена и вступила в стрелковый бой. Используя рельеф местности, рядовой Лебедев подобрался к опорному пункту националистов и метким броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника, чем обеспечил группе безопасное продвижение и захват опорного пункта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Тлеужана Кайрымова. Он также действовал в составе штурмовой группы. Обнаружив укрепленный опорный пункт противника, Кайрымов без промедления совершил обход позиций с фланга, пробрался в тыл и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил двух боевиков, что позволило группе выполнить боевую задачу по захвату опорного пункта.

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