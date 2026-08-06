Рубио и Милибэнд: Европа должна усилить роль в собственной безопасности

В ходе беседы собеседники также подтвердили намерение совместно обеспечивать безопасное судоходство в Ормузском проливе и противодействовать разработке Ираном ядерного оружия. Эти темы вошли в официальную повестку, озвученную американским внешнеполитическим ведомством.
Кроме того, как уточнил Рубио в разговоре с журналистами, значительное место в переговорах заняла украинская проблема. Милибэнд, в свою очередь, подчеркнул, что безопасность Украины является неотъемлемой частью архитектуры европейской и трансатлантической стабильности. Глава британского МИД заявил, что Лондон намерен оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.
Нынешняя встреча стала второй для дипломатов. Эд Милибэнд возглавил внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства 20 июля, после формирования нового правительства при премьер-министре Кире Стармере. Первое знакомство Рубио и Милибэнда состоялось в конце июля на саммите АСЕАН, передает Reuters.
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