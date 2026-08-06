Рубио и Милибэнд: Европа должна усилить роль в собственной безопасности

Кроме того, как уточнил Рубио в разговоре с журналистами, значительное место в переговорах заняла украинская проблема. Милибэнд, в свою очередь, подчеркнул, что безопасность Украины является неотъемлемой частью архитектуры европейской и трансатлантической стабильности. Глава британского МИД заявил, что Лондон намерен оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.