Эксперт Кузьминков: Токио может смягчить свои неядерные принципы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Япония уменьшает политическую дистанцию между памятью об атомной бомбардировке Хиросимы и подготовкой к возможному использованию ядерного оружия. Такую оценку высказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии ЦАТИ ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Виктор Кузьминков в колонке для ТАСС.
По случаю 81-й годовщины со дня атомной атаки на Хиросиму эксперт обратил внимание на тревожную нацеленность Японии перейти от трех жестких неядерных принципов — не обладать, не производить и не допускать ввоза ядерного оружия — к всего лишь двум. Так, по оценке аналитика, Токио планирует сохранить обязательства «не обладать» и «не производить», но смягчить запрет на ввоз, расширить участие в американском ядерном планировании и создать «возможность для захода носителей или размещения систем США в чрезвычайной ситуации», что связано и с обсуждаемой в Соединенных Штатах морской крылатой ракетой с ядерной боевой частью SLCM-N.
«[Но] главный риск я вижу не в том, что Токио завтра изготовит бомбу. Опаснее постепенное изменение нормы допустимого. Сначала ядерное оружие объявляют вынужденной гарантией безопасности, затем разрешают его временный ввоз, потом участие в планировании его применения становится обычным элементом союзной политики. На каждом этапе утверждается, что идеал разоружения сохраняется. Но политическая дистанция между памятью о Хиросиме и подготовкой к возможному использованию ядерного оружия сокращается», — предупредил Кузьминков.
Он напомнил, что нынешний премьер-министр Японии Санаэ Такаити еще в книге 2024 года писала, что принцип «не допускать ввоза» ядерного оружия нереалистичен, а высокопоставленный сотрудник ее канцелярии годом позднее с оговоркой, что это лишь личное мнение, заявлял, что стране следует иметь собственное ядерное оружие. «И вот в июле 2026 года, в преддверии ежегодных памятных мероприятий в Хиросиме, министр обороны Синдзиро Коидзуми призвал обсуждать ядерную политику “без каких-либо табу” и не исключать ни одного варианта при пересмотре документов по безопасности, — продолжил эксперт. — Партия “Ниппон исин-но кай” (Партия инноваций Японии), младший партнер Либерально-демократической партии (ЛДП) в правящей коалиции, предлагает “реалистически рассмотреть” отказ от третьего принципа и выступает за приобретение атомных подводных лодок. Как показывает дискуссия в Японии, противники видят в этом подготовку общественного мнения, сторонники — отказ от лицемерия».
Как резюмировал эксперт, «двойственность» видна и в отношении Токио к Договору о запрещении ядерного оружия. «Япония не подписала его, а в 2025 году отказалась даже стать наблюдателем на совещании участников. МИД пояснил: запрет несовместим со сдерживанием, разоружение надо продвигать через ДНЯО. Между тем “Нихон хиданкё” — общественная организация, образованная в 1956 году хибакуся (в Японии так называют тех, кто пережил атомные бомбардировки — прим. ТАСС) — получила Нобелевскую премию мира за укрепление “ядерного табу”, а мэр Хиросимы призвал правительство хотя бы стать наблюдателем на обзорной конференции. Между памятью хибакуся, Хиросимой и центральным правительством явно растет разрыв», — заключил аналитик.
О бомбардировках Хиросимы.
США провели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии во Второй мировой войне. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, за один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.