Он напомнил, что нынешний премьер-министр Японии Санаэ Такаити еще в книге 2024 года писала, что принцип «не допускать ввоза» ядерного оружия нереалистичен, а высокопоставленный сотрудник ее канцелярии годом позднее с оговоркой, что это лишь личное мнение, заявлял, что стране следует иметь собственное ядерное оружие. «И вот в июле 2026 года, в преддверии ежегодных памятных мероприятий в Хиросиме, министр обороны Синдзиро Коидзуми призвал обсуждать ядерную политику “без каких-либо табу” и не исключать ни одного варианта при пересмотре документов по безопасности, — продолжил эксперт. — Партия “Ниппон исин-но кай” (Партия инноваций Японии), младший партнер Либерально-демократической партии (ЛДП) в правящей коалиции, предлагает “реалистически рассмотреть” отказ от третьего принципа и выступает за приобретение атомных подводных лодок. Как показывает дискуссия в Японии, противники видят в этом подготовку общественного мнения, сторонники — отказ от лицемерия».