Посол Пакистана рассказал о запуске грузового коридора с Россией и Белоруссией

Запуск тестового грузового железнодорожного маршрута Минск — Москва — Карачи сдерживается незавершённым строительством транзитного участка в Иране.
Об этом сообщил посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи в интервью газете «Известия».
Дипломат пояснил, что стороны активно занимаются организацией перевозок. По его словам, этот маршрут является самым эффективным и экономичным способом доставки товаров.
«Мы тесно сотрудничаем по данному вопросу и по-прежнему стремимся к тому, чтобы грузовой коридор Минск — Карачи заработал», — заявил Тирмизи.
Он добавил, что создание постоянного грузового железнодорожного сообщения между странами вполне достижимо. Единственным препятствием остаётся транзит через Иран, где ещё не завершено строительство последнего необходимого участка.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, назвав отрасль стратегически важной для страны.