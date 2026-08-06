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Актриса сериала «СашаТаня» Рубцова признана угрозой нацбезопасности Украины

Минкульт Украины внес Акима Апачева в список угроз нацбезопасности.

Источник: Комсомольская правда

Министерство культуры Украины включило российскую актрису Валентину Рубцову, известную по сериалам «СашаТаня» и «Универ», в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Согласно приказу Минкультуры Украины, в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, вошел и российский певец и блогер Аким Гасанов, известный как Аким Апачев.

Ранее украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес российских актрис Дарью Галиаскарову и Ольгу Демидову в свою базу. Причиной их включения в список стало участие в съемках сериала «Марик».

В «Миротворец» также попали трое российских актеров, среди которых 11-летняя Алиса Прохорова. Поводом для включения стали их съемки в сериале «Свои», посвященном добровольцам спецоперации.