Актриса сериала «СашаТаня» Рубцова признана угрозой нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины включило российскую актрису Валентину Рубцову, известную по сериалам «СашаТаня» и «Универ», в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
Согласно приказу Минкультуры Украины, в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, вошел и российский певец и блогер Аким Гасанов, известный как Аким Апачев.
Ранее украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес российских актрис Дарью Галиаскарову и Ольгу Демидову в свою базу. Причиной их включения в список стало участие в съемках сериала «Марик».
В «Миротворец» также попали трое российских актеров, среди которых 11-летняя Алиса Прохорова. Поводом для включения стали их съемки в сериале «Свои», посвященном добровольцам спецоперации.