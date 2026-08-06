Военные железнодорожники применяют беспилотные дрезины для обследования путей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Железнодорожные войска (ЖДВ) Московского военного округа используют беспилотные универсальные модули на базе транспортной дрезины ТД-5 для технической разведки, обследования поврежденных участков и подвоза материальных средств. Об этом журналистам сообщил начальник управления ЖДВ Московского военного округа генерал-майор Олег Брагин.
«В сфере модернизации современных образцов вооружения и военной техники можно сказать, что уже сейчас применяются беспилотные универсальные модули на базе транспортной дрезины ТД-5, которые предназначены для проведения технической разведки, обследования поврежденного железнодорожного участка и подвоза материальных средств», — сказал Брагин.
Беспилотные технологии, по словам Брагина, используются также для воздушной разведки. «На специальном поезде оператор БПЛА запускает дрон, с помощью которого можно определить местонахождение диверсионно-разведывательных групп противника, выявить повреждения и оценить степень разрушений искусственных сооружений — больших и средних мостов», — пояснил глава управления.
Он также отметил, что в соответствии с приказом заместителя министра обороны РФ внедряются процессы цифровизации, которые уменьшают трудоемкость процесса по отдаче указаний в подчиненные воинские части, оперативному сбору и обобщению информации для выработки решений на выполнение различных задач.
Ежегодно 6 августа в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается профессиональный праздник — День железнодорожных войск.