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Мишустин начнет двухдневный визит в Киргизию и встретится с коллегами по ЕАЭС

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет на курорте Чолпон-Ата.

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 6 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин направится на киргизский курорт Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

Глава кабмина пробудет в Киргизии два дня, посвятив это время как контактам с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), так и вопросам двусторонних отношений Москвы и Бишкека.

Одновременно с мероприятиями по линии ЕАЭС в соседнем с Чолпон-Атой селении Бостери пройдет VIII Киргизско-российский экономический форум.

47-е заседание ЕМПС (прошлая встреча состоялась в марте в Шымкенте) будет посвящено развитию интеграции по ключевым направлениям, среди которых кооперация в таможенной сфере, продовольственная безопасность, цифровизация железнодорожного транспорта, формирование общего финансового рынка.

Ключевые решения.

Как ожидается, традиционно встречи ЕМПС пройдут в узком (с участием представителей правительств России, Армении, Казахстана и Киргизии) и расширенном (с участием представителей стран — наблюдателей в ЕАЭС Ирана, Кубы и Узбекистана) составах.

Согласно планам, участники заседания подпишут сразу три соглашения — об электронной торговле в ЕАЭС, о допуске брокеров и дилеров к биржевой торговле в союзе, о взаимном признании ученых званий в государствах — членах сообщества.

Среди тем повестки — развитие общего аграрного рынка, призванного обеспечить продовольственную безопасность всех стран ЕАЭС. Особое внимание участники встречи уделят климатическим вопросам.

Тема модернизации и цифровизации железнодорожной инфраструктуры будет рассматриваться в преломлении сотрудничества с восточным соседом ЕАЭС — Китайской Народной Республикой.

Августовский совет.

Чолпон-Ата, расположенная в предгорьях Тянь-Шаня на живописном северном берегу одного из крупнейших озер мира Иссык-Куля — традиционное место заседания Евразийского межправительственного совета в августе. Руководители правительств стран ЕАЭС собираются здесь с 2019 года.

Визит в Киргизию логически продолжит многодневное турне Михаила Мишустина по Дальнему Востоку и Сибири. 31 июля российский премьер начал его с посещения Якутии, побывав затем также в Туве и Республике Алтай.

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