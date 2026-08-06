Мишустин начнет двухдневный визит в Киргизию и встретится с коллегами по ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 6 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин направится на киргизский курорт Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).
Глава кабмина пробудет в Киргизии два дня, посвятив это время как контактам с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), так и вопросам двусторонних отношений Москвы и Бишкека.
Одновременно с мероприятиями по линии ЕАЭС в соседнем с Чолпон-Атой селении Бостери пройдет VIII Киргизско-российский экономический форум.
47-е заседание ЕМПС (прошлая встреча состоялась в марте в Шымкенте) будет посвящено развитию интеграции по ключевым направлениям, среди которых кооперация в таможенной сфере, продовольственная безопасность, цифровизация железнодорожного транспорта, формирование общего финансового рынка.
Ключевые решения.
Согласно планам, участники заседания подпишут сразу три соглашения — об электронной торговле в ЕАЭС, о допуске брокеров и дилеров к биржевой торговле в союзе, о взаимном признании ученых званий в государствах — членах сообщества.
Среди тем повестки — развитие общего аграрного рынка, призванного обеспечить продовольственную безопасность всех стран ЕАЭС. Особое внимание участники встречи уделят климатическим вопросам.
Тема модернизации и цифровизации железнодорожной инфраструктуры будет рассматриваться в преломлении сотрудничества с восточным соседом ЕАЭС — Китайской Народной Республикой.
Августовский совет.
Чолпон-Ата, расположенная в предгорьях Тянь-Шаня на живописном северном берегу одного из крупнейших озер мира Иссык-Куля — традиционное место заседания Евразийского межправительственного совета в августе. Руководители правительств стран ЕАЭС собираются здесь с 2019 года.
Визит в Киргизию логически продолжит многодневное турне Михаила Мишустина по Дальнему Востоку и Сибири. 31 июля российский премьер начал его с посещения Якутии, побывав затем также в Туве и Республике Алтай.