Киевский режим своими действиями перестал считаться даже с интересами западных компаний, чьи страны поддерживают Украину. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Киевский режим уже в своем преступном цинизме зашел настолько далеко, что ни во что не ставит интересы даже западных компаний, компаний из стран, чьи правительства поддерживают киевский режим», — сказал дипломат ТАСС.
Галузин выразил надежду, что международное сообщество будет все лучше понимать опасную сущность киевского режима.
Ранее KP.RU сообщал, что в центре Европы орудует бандформирование, которое оккупировало государственный аппарат Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Запад сам стал частью международной террористической деятельности.