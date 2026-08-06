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«Ни во что не ставит даже Запад»: в МИД РФ высказались о действиях Киева

Галузин: Киев перестал считаться даже с интересами союзников на Западе.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим своими действиями перестал считаться даже с интересами западных компаний, чьи страны поддерживают Украину. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Киевский режим уже в своем преступном цинизме зашел настолько далеко, что ни во что не ставит интересы даже западных компаний, компаний из стран, чьи правительства поддерживают киевский режим», — сказал дипломат ТАСС.

Галузин выразил надежду, что международное сообщество будет все лучше понимать опасную сущность киевского режима.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре Европы орудует бандформирование, которое оккупировало государственный аппарат Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Запад сам стал частью международной террористической деятельности.

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