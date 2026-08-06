Залужный заявил об исчерпании Киевом прогресса в военной сфере

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя, а Россия «на все это нашла противодействие».
С этим заявлением он выступил на прошедшей в Киеве общей встрече украинских послов, во время которой его попросили объясниться после недавних высказываний о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и в обозримом будущем не сможет догнать Россию в военно-техническом отношении. Залужный пояснил, что ничего против НАТО не имеет, однако остается при своем мнении, что организация отстает от темпов научно-технического прогресса и не может найти что-то, на что Россия не даст достойный ответ.
«Перед вами человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью разработал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актах. Я нажил столько врагов, что вы даже представить себе не можете. Я — за НАТО. Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие. У НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно другие стандарты. Я уже говорил, что нам нужен абсолютно новый военный блок, скорее всего, с территориальной привязкой в Европе», — сказал Залужный, его слова цитирует украинский «Пятый канал».