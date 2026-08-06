Отказ США поставлять Украине ракеты для комплексов Patriot может быть связан с опасениями Вашингтона по поводу собственных запасов. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.
Несмотря на потребность Киева в ракетах, президент Дональд Трамп не одобрил их передачу. Сенатор отметил, что у США осталось около 800 ракет Patriot.
«В военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности», — написал политик.
Пушков добавил, что дефицит ракет Patriot ощущается не только в вопросе помощи Украине, но и в обеспечении потребностей Израиля.
Напомним, Европа также не располагает необходимыми запасами для помощи Украине. По данным западных СМИ, Киев оказался в крайне сложной ситуации на фоне продолжающихся ракетных ударов.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия наблюдает двоякость позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу.