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В Совфеде России объяснили отказ США поставлять Украине ракеты для Patriot

Пушков объяснил отказ поставлять Украине ракеты для Patriot опасениями США.

Источник: Комсомольская правда

Отказ США поставлять Украине ракеты для комплексов Patriot может быть связан с опасениями Вашингтона по поводу собственных запасов. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.

Несмотря на потребность Киева в ракетах, президент Дональд Трамп не одобрил их передачу. Сенатор отметил, что у США осталось около 800 ракет Patriot.

«В военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности», — написал политик.

Пушков добавил, что дефицит ракет Patriot ощущается не только в вопросе помощи Украине, но и в обеспечении потребностей Израиля.

Напомним, Европа также не располагает необходимыми запасами для помощи Украине. По данным западных СМИ, Киев оказался в крайне сложной ситуации на фоне продолжающихся ракетных ударов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия наблюдает двоякость позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу.

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