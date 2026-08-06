Генерал Брагин рассказал о новейшей технике Железнодорожных войск МВО

Оснащённость Железнодорожных войск Московского военного округа современными образцами техники достигла 92%, сообщил начальник управления ЖДВ МВО генерал-майор Олег Брагин.
Об этом Брагин рассказал РИА Новости.
Как уточнил генерал, парк техники, задействованный в зоне специальной военной операции, включает машины, не имеющие аналогов в гражданском секторе.
Среди них — путеукладчики ПБ-3М и ПБ-5, способные в кратчайшие сроки укладывать километры железнодорожного полотна, заменяя разрушенные участки. Одним из ключевых новшеств стало внедрение беспилотных универсальных модулей на базе транспортной дрезины ТД-5 для технической разведки и подвоза материальных средств.
«С начала спецоперации область применения сил и средств ЖДВ значительно расширилась», — отметил Брагин.
По его словам, специалисты выполняют работы от восстановления путей и мостов до оборудования батальонных районов обороны и фортификационных сооружений.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, назвав отрасль стратегически важной для страны.