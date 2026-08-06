Генерал Брагин рассказал о новейшей технике Железнодорожных войск МВО

Среди них — путеукладчики ПБ-3М и ПБ-5, способные в кратчайшие сроки укладывать километры железнодорожного полотна, заменяя разрушенные участки. Одним из ключевых новшеств стало внедрение беспилотных универсальных модулей на базе транспортной дрезины ТД-5 для технической разведки и подвоза материальных средств.