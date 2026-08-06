Генерал Брагин: ЖДВ МВО за полгода готовят машинистов кранов и экскаваторщиков

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Подготовка сержантов и солдат-специалистов железнодорожных войск (ЖДВ) проходит в учебных центрах и подразделениях, в том числе в поселке Загорянский Московской области, где за шесть месяцев бойцы получают специальности машинистов кранов, бульдозеристов и экскаваторщиков. Об этом журналистам сказал начальник управления ЖДВ Московского военного округа генерал-майор Олег Брагин.