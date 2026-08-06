Генерал Брагин: ЖДВ МВО за полгода готовят машинистов кранов и экскаваторщиков

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Подготовка сержантов и солдат-специалистов железнодорожных войск (ЖДВ) проходит в учебных центрах и подразделениях, в том числе в поселке Загорянский Московской области, где за шесть месяцев бойцы получают специальности машинистов кранов, бульдозеристов и экскаваторщиков. Об этом журналистам сказал начальник управления ЖДВ Московского военного округа генерал-майор Олег Брагин.
«Подготовка сержантов и солдат-специалистов проходит в учебных центрах и учебных подразделениях железнодорожных войск, а по отдельным специальностям — в учебных формированиях округа. В нашем случае — в поселке Загорянский Московской области. После шести месяцев обучения бойцы выпускаются с получением соответствующих специальностей — машинисты кранов, бульдозеристы, экскаваторщики», — сказал Брагин.
Он добавил, что подготовка офицерского состава проводится в Военном институте железнодорожных войск и военных сообщений в течение пяти лет. В этом учебном заведении готовят командиров подразделений, инженеров по строительству, восстановлению и эксплуатации железных дорог, специалистов по наведению мостов и переправ, эксплуатации железнодорожной техники.
Военнослужащие ЖДВ постоянно совершенствуют мастерство в ходе командно-штабных и тактико-специальных учений. Отрабатываются вопросы скрытного передвижения подразделений, восстановления разрушенных участков железнодорожных мостов и наведения паромных переправ через водные преграды. Слаживание подразделений происходит от одиночной подготовки до батальонных учений.