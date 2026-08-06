Адвокат Чекман рассказал о священнике УПЦ, которого забрали сотрудники СБУ

По словам жены священнослужителя, его доставили в военкомат в конце июня, откуда направили в штурмовую бригаду проходить подготовку. В последний раз он выходил на связь 26 июля, после этого личный состав направили на полигон. «Впоследствии супруге сообщили, что примерно пять дней назад работники СБУ забрали отца Андрея прямо с полигона. По словам сослуживца, он проходил проверку с применением полиграфа, после чего сотрудники СБУ сообщили, что имеют к нему дополнительные вопросы и вывезли его из воинской части вместе с личными вещами. По состоянию на сегодняшний день связь с отцом Андреем отсутствует. Его родные не уведомлены о месте пребывания, правовых основаниях таких действий, а также о его процессуальном статусе», — написал Чекман в своем Telegram-канале.