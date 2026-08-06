Адвокат Чекман рассказал о священнике УПЦ, которого забрали сотрудники СБУ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вывезли с полигона ранее мобилизованного священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Андрея Денисенко, связь с ним потеряна. Об этом сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
По словам жены священнослужителя, его доставили в военкомат в конце июня, откуда направили в штурмовую бригаду проходить подготовку. В последний раз он выходил на связь 26 июля, после этого личный состав направили на полигон. «Впоследствии супруге сообщили, что примерно пять дней назад работники СБУ забрали отца Андрея прямо с полигона. По словам сослуживца, он проходил проверку с применением полиграфа, после чего сотрудники СБУ сообщили, что имеют к нему дополнительные вопросы и вывезли его из воинской части вместе с личными вещами. По состоянию на сегодняшний день связь с отцом Андреем отсутствует. Его родные не уведомлены о месте пребывания, правовых основаниях таких действий, а также о его процессуальном статусе», — написал Чекман в своем Telegram-канале.
Он добавил, что команда адвокатов УПЦ приступила к работе над этим делом и подаст в компетентные органы адвокатские запросы, заявления и обращения.
Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции. Кроме того, священников УПЦ все чаще мобилизуют, в отличие от служителей других религиозных структур.