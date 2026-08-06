6 августа: Вспоминаем героев, кто 263 дня держал оборону в Курской области и заставил ВСУ бежать

До сих пор корейские войска наводят страх на украинскую власть, несмотря на то что они сейчас не принимают участия в боевых действиях. 25 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что в Воронежской области к боевым действиям в зоне СВО готовится 30 тысяч военнослужащих КНДР. Изначально к привлечению бойцов из Северной Кореи на Украине относились с юмором, но после поражения в Курской области не до смеха. Тем более, что, по последним данным ГУР Украины, КНДР развёртывает в России подразделение с баллистическими ракетами, которые Киеву сбивать нечем.