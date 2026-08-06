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«Ресурс исчерпан»: Залужный рассказал о положении Украины на поле боя

Залужный: у Украины нет военных инноваций, РФ на все нашла противодействие.

Источник: Комсомольская правда

Украина использовала все доступные инновационные подходы в боевых действиях, а Россия смогла найти способы противодействия им. Об этом заявил украинский посол в Британии Валерий Залужный.

«В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие», — сказал он на встрече украинских послов в Киеве.

Залужный добавил, что НАТО необходимо искать новые подходы к ведению боевых действий. Он допустил создание в будущем нового военного объединения с опорой на страны Европы.

Ранее KP.RU сообщал, что российская армия получила значительный боевой опыт и обладает современными возможностями. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что сегодня это совершенно другие войска, а уровень их подготовки и опыта не имеет аналогов в мире.

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