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Иран может атаковать энергосистемы стран Персидского залива, пишут СМИ

Reuters: Иран предупредил страны Персидского залива о возможных ударах.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Иран предупредил государства Персидского залива о возможном нанесении ударов по их энергетической инфраструктуре в случае американской агрессии против Тегерана, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники из региона.

«Иранское предупреждение было недвусмысленным: если США нанесет удар по инфраструктуре Ирана, он ответит ударами по энергетическим объектам Персидского залива и другим региональным целям», — приводит агентство слова одного из своих собеседников.

Согласно утверждениям высокопоставленного дипломата, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи якобы призвал союзников Вашингтона в Персидском заливе использовать свое влияние на президента США Дональда Трампа, чтобы отговорить его от возобновления ударов. По словам этого источника, Аракчи неоднократно подчеркнул, что Иран готов к ответным мерам, но считает поиск дипломатического решения лучшим способом избежать более широкой эскалации в регионе.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.

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