США изучат инцидент с вертолётом Трампа, рядом с которым пролетел самолёт

При этом, как сообщает Reuters, действующие авиационные правила предусматривают временное прекращение вылетов гражданских самолётов во время перемещения президента. По данным агентства, диспетчеры были заранее уведомлены о маршруте президентского борта, однако ограничения на выполнение пассажирских рейсов введены не были.