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США изучат инцидент с вертолётом Трампа, рядом с которым пролетел самолёт

Федеральные службы США приступили к изучению обстоятельств авиационного инцидента, произошедшего во время перелёта президента Дональда Трампа. Об этом Reuters сообщила руководитель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди.

Источник: Life.ru

По её словам, специалисты уже начали анализировать материалы, связанные с происшествием. После изучения всей информации будет принято решение, требуется ли официальное расследование.

Поводом для проверки стал случай 4 августа, когда неподалеку от вертолёта Корпуса морской пехоты США, перевозившего американского лидера, оказался пассажирский самолёт, вылетевший из столичного аэропорта имени Рональда Рейгана. В Федеральном авиационном управлении подчеркнули, что угрозы для президента в тот момент не возникло.

При этом, как сообщает Reuters, действующие авиационные правила предусматривают временное прекращение вылетов гражданских самолётов во время перемещения президента. По данным агентства, диспетчеры были заранее уведомлены о маршруте президентского борта, однако ограничения на выполнение пассажирских рейсов введены не были.

Ранее сообщалось, что за два дня до визита Трампа в Калифорнию у его гольф-клуба задержали вооружённого мужчину. Подозрительную личность заметили федеральные агенты — он фотографировал поле и наблюдал за подготовкой к приезду президента.

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