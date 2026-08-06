США изучат инцидент с вертолётом Трампа, рядом с которым пролетел самолёт

По её словам, специалисты уже начали анализировать материалы, связанные с происшествием. После изучения всей информации будет принято решение, требуется ли официальное расследование.
Поводом для проверки стал случай 4 августа, когда неподалеку от вертолёта Корпуса морской пехоты США, перевозившего американского лидера, оказался пассажирский самолёт, вылетевший из столичного аэропорта имени Рональда Рейгана. В Федеральном авиационном управлении подчеркнули, что угрозы для президента в тот момент не возникло.
При этом, как сообщает Reuters, действующие авиационные правила предусматривают временное прекращение вылетов гражданских самолётов во время перемещения президента. По данным агентства, диспетчеры были заранее уведомлены о маршруте президентского борта, однако ограничения на выполнение пассажирских рейсов введены не были.
Ранее сообщалось, что за два дня до визита Трампа в Калифорнию у его гольф-клуба задержали вооружённого мужчину. Подозрительную личность заметили федеральные агенты — он фотографировал поле и наблюдал за подготовкой к приезду президента.
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