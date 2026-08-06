Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.
Сигнал тревоги поступил в 00:38 мск.
Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё шесть мирных жителей пострадали в результате ударов украинских беспилотников по территории ДНР.
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Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше