Посол Гармонин рассказал о прокиевской политике Швейцарии и демонизации РФ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Швейцария придерживается строго прокиевской линии и регулярно пытается демонизировать Россию. Об этом заявил «Известиям» посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
«Официальный Берн продолжает проводить строго прокиевскую внешнеполитическую линию, стремится к сближению с НАТО и Европейским союзом, в том числе в форме сотрудничества в военной сфере, а также прилежно перенимает все санкционные ухищрения Брюсселя», — сказал дипломат.
Он также отметил, что швейцарская разведслужба и несколько местных политиков регулярно «пытаются демонизировать Россию, преподнести ее в качестве основополагающей угрозы безопасности страны», назвав такие действия абсурдными.
«Пока что не видим у властей конфедерации готовности восстановить наши отношения в былом объеме», — заключил посол.