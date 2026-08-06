Посол Гармонин рассказал о прокиевской политике Швейцарии и демонизации РФ

«Официальный Берн продолжает проводить строго прокиевскую внешнеполитическую линию, стремится к сближению с НАТО и Европейским союзом, в том числе в форме сотрудничества в военной сфере, а также прилежно перенимает все санкционные ухищрения Брюсселя», — сказал дипломат.