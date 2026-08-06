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Посол Гармонин рассказал о прокиевской политике Швейцарии и демонизации РФ

Дипломат отметил, что швейцарская разведслужба и несколько местных политиков регулярно пытаются преподнести Россию в качестве основополагающей угрозы безопасности страны.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Швейцария придерживается строго прокиевской линии и регулярно пытается демонизировать Россию. Об этом заявил «Известиям» посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Официальный Берн продолжает проводить строго прокиевскую внешнеполитическую линию, стремится к сближению с НАТО и Европейским союзом, в том числе в форме сотрудничества в военной сфере, а также прилежно перенимает все санкционные ухищрения Брюсселя», — сказал дипломат.

Он также отметил, что швейцарская разведслужба и несколько местных политиков регулярно «пытаются демонизировать Россию, преподнести ее в качестве основополагающей угрозы безопасности страны», назвав такие действия абсурдными.

«Пока что не видим у властей конфедерации готовности восстановить наши отношения в былом объеме», — заключил посол.

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