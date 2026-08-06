Марочко сообщил о побеге ВСУ из Торецкого в ДНР

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне давления армии РФ сбежали из Торецкого в ДНР, населенный пункт перешел в серую зону. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо населенного пункта Торецкое, то, по последней информации, которая мне приходила, украинские боевики с данного населенного пункта бежали в Новогригоровку. На данный момент населенный пункт уже находится в так называемой серой зоне», — сказал он.
Марочко уточнил, что сейчас военные РФ зачищают Торецкое от разрозненных отрядов украинской армии.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что освободив 28 июля Красный Кут, армия РФ начала бои за Торецкое. По его словам, к 1 августа большая часть Торецкого перешла под контроль российских военнослужащих.